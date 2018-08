Milan, seduta sotto gli occhi di Maldini: Cutrone scatenato in partitella

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Allenamento mattutino quest'oggi per il Milan, al lavoro alle 11:00 agli ordini di mister Gattuso e sotto gli occhi di Paolo Maldini. Attivazione muscolare, per cominciare, grazie a una serie di allunghi, seguiti da corsa con cambi di direzione a ritmo variabile prima di terminare il riscaldamento attraverso una serie di esercizi a terra. Dopodiché è entrato in scena il pallone: il gruppo, diviso in due parti, ha effettuato dei torelli a 1-2 tocchi per poi iniziare una partitella a tutto campo di circa un'ora, terminata 3-1 in favore delle "pettorine blu". Ecco i marcatori: Suso per i bianchi; Caldara e doppietta di Cutrone per i blu. Domani domenica di riposo per tutti. La ripresa degli allenamenti avverrà lunedì pomeriggio. Lo riporta il sito ufficiale dei rossoneri.