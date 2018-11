Fonte: milannews.it

Intervenuto a Radio Sportiva, Ciccio Graziani ha parlato così delle voci che accostano Vidal e Ibrahimovic al Milan: "Vidal al Milan? Se lo prendono fanno un affare, perché non sta giocando a Barcellona e sarebbe un rinforzo straordinario. Ibrahimovic? Io impazzisco per lo svedese, ma bisogna capire con quali intenzioni verrebbe al Milan. Ce lo vedreste Ibrahimovic in panchina? E la convivenza con Higuain porterebbe dei benefici?".