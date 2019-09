© foto di ALBERTO LINGRIA

Ci ha provato, almeno lui. Il più giovane, il meno esperto. Invece, Rafael Leao è stato il migliore tra i giocatori di movimento schierati da Giampaolo nel derby. Farlo giocare è stato un bene: come evidenzia La Gazzetta dello Sport, non sarà Cristiano Ronaldo, portoghese come lui, e neppure Mbappè, ma il ragazzo rappresenta una boccata d’aria fresca per questo Milan stanco. Nel derby perso dai rossoneri si sono viste le sue qualità, nonostante un’impostazione tattica non adatta alle sue caratteristiche. Il giovane portoghese, infatti, è una prima punta, non un esterno. Tuttavia, si è adattato bene, giocando con piglio e qualità.