Milan, spauracchio Sassuolo per Gattuso: ha causato tre esoneri

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Da una parte il fantasma di Antonio Conte, dall’altra lo spauracchio Sassuolo, giustiziere di alcuni suoi predecessori. L’avversario evoca ricordi nefasti e l’emergenza in attacco non aiuta, ma Gennaro Gattuso - scrive stamane il quotidiano Tuttosport - non è uno che si piange addosso e invita tutto il Milan a non cercare alibi. Nonostante l'assenza di due punte, la formazione rossonero andrà a Reggio Emilia per far risultato contro una squadra in forma e che in passato ha segnato la fine dell'avventura in rossonero di Allegri, Seedorf e Inzaghi.