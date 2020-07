Milan subito al lavoro dopo il Napoli: seduta defaticante per chi ha giocato ieri al San Paolo

vedi letture

Non si ferma la preparazione dei rossoneri. Dopo il pareggio esterno a Napoli, la squadra è tornata subito ad allenarsi a Milanello per mettere nel mirino la sfida casalinga contro il Parma, in programma mercoledì 15 luglio alle 19.30 a San Siro.

Avvio della seduta alle 10.30 di questa mattina con il gruppo diviso in due: lavoro defaticante in palestra per gli undici partiti titolari al San Paolo; lavoro sul campo rialzato per il resto della rosa, che ha iniziato l'attività attraverso il risveglio muscolare per poi proseguire con una serie di torelli a tema ed esercitazioni tecniche prima di concludere con una partitella su campo ridotto. Lo riporta il sito ufficiale del Milan.