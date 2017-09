Milan subito in campo, gruppo diviso in due: domenica c'è la Samp

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Dopo il successo ottenuto nella serata di mercoledì con la Spal, per l'allenatore del Milan Vincenzo Montella e i suoi è già tempo di pensare al prossimo impegno che vedrà il Diavolo scendere in campo a Marassi contro la Samp per il lunch match della 6° giornata.

La seduta ha visto il gruppo diviso in due: defaticante in palestra per chi ha giocato l'intera gara di San Siro, mentre chi non è sceso in campo ha svolto un lavoro di forza sul ribassato, esercitazione di possesso e partitella a campo ridotto, alla quale hanno preso anche Locatelli, Bonaventura e Suso, tutti subentrati nel corso della partita contro la Spal.