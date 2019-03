© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo quanto riportato questa mattina da La Stampa, in questo momento positivo, il tecnico del Milan Gattuso deve affrontare un caso delicato e spinoso che risponde al nome di Suso. L'attaccante spagnolo non è più incisivo come in passato e sta vivendo una sorta di paradosso: ora che i rossoneri stanno andando bene, lui vive un momento di flessione, mentre nel recente passato aveva vestito i panni del trascinatore. Rino continua a dargli fiducia anche se le prestazioni non sono all'altezza del suo nome.