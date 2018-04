Milan, Tassotti: "Gattuso allenava già da giocatore. Napoli bel test"

Fonte: MilanNews

© foto di Antonio Vitiello

Ospite in giornata a Milanello, la leggenda rossonera Mauro Tassotti ha parlato così ai microfoni di Milan TV: “Gattuso allenatore? Lui ancora non aveva smesso di giocare e già stava allenando, ricordo che fece una stagione da allenatore-giocatore. Qui al Milan ha fatto un grandissimo lavoro, sta recuperando posizioni e ora ha una classifica impensabile se ci ricordiamo l’inizio. È stato bravo a ricreare entusiasmo, feeling con la squadra. Vediamo cosa succederà potendola allenare fin dall’inizio”.

La difesa inedita di domenica: “Con fuori i titolari qualcosa cambia per forza, ma Zapata e Musacchio hanno esperienza, sono nazionali e sanno come muoversi. Rino può contarci ma il Napoli è un avversario scorbutico, sarà un gran bel test per questa squadra”.