Milan, tegola Biglia. Oggi accertamenti per stabilire i tempi di recupero

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella giornata di ieri, Lucas Biglia si è fermato a Milanello a causa di un problema muscolare e per questo motivo non è stato convocato da Montella per l’amichevole di questa sera contro il Betis. Come spiega questa mattina La Gazzetta dello Sport, il regista argentino verrà sottoposto nelle prossime ore ad accertamenti clinici che chiariranno con esattezza i tempi di recupero.