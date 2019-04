Milan, tegola Calabria: frattura del perone. Due mesi di stop

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Brutta tegola in casa Milan. Secondo quanto riportato da Sky Sport il terzino rossonero, Davide Calabria, uscito nel primo tempo della sfida contro la Lazio di ieri sera, ha infatti riportato la frattura del perone e dovrà restare ai box per circa due mesi. A forte riscio anche l'Europeo Under 21 che inizierà il prossimo 15 giugno.