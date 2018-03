Milan, tegola Conti: nuovo problema fisico per l'esterno rossonero

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Andrea Conti ha interrotto in anticipo l'allenamento ed è stato accompagnato fuori dal campo per un nuovo problema fisico. L'esterno ex Atalanta dopo la convocazione contro il Chievo sembrava prossimo al rientro, ora il nuovo contrattempo che rischia di rimandare il suo ritorno in campo. Nelle prossime ore gli esami strumentali diranno qualcosa in più a riguardo. A riportarlo è Premium Sport.