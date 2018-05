Milan, tegola Suso: lesione muscolare, out per la Fiorentina

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tegola Suso per il Milan. Lo spagnolo, al termine dell'allenamento di ieri, ha riportato un dolore muscolare. E' out per domenica, perché si tratta di lesione ed è un problema per Gattuso che farà anche a meno di Borini. Possibile Bonaventura nei tre d'attacco o Cutrone esterno. Lo riporta Sky Sport 24.