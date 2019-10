© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Milan al lavoro a Milanello nel pomeriggio di oggi per il terzo allenamento diretto da Mister Pioli, con il gruppo sempre a ranghi ridotti per l'assenza dei giocatori impegnati con le nazionali. Presente a Milanello per assistere all'allenamento odierno il direttore sportivo Frederic Massara.

Attivazione muscolare in palestra prima di uscire sul campo dove il gruppo, integrato anche da alcuni ragazzi della Primavera, ha proseguito la fase di riscaldamento con una serie di esercizi eseguiti con l'ausilio degli ostacoli bassi e delle sagome. L'allenamento è poi proseguito con alcuni torelli a un tocco. A chiudere la sessione odierna, lavoro sulla fase tattica.