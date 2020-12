Milan, Theo Hernandez da valutare per la partita col Sassuolo. Affaticamento al flessore

vedi letture

Theo Hernandez non è sceso in campo questa sera contro il Genoa per un leggero affaticamento al flessore della gamba. Il Milan si augura che il terzino francese possa essere al meglio e a disposizione per la sfida di domenica contro il Sassuolo.