Milan, Tonali e Tatarusanu per il momento sono fuori dalla lista UEFA

vedi letture

Ultime sul Milan, impegnato questo pomeriggio nell'amichevole con il Brescia. Una gara utile per mettere minuti nelle gambe in vista dell'impegno contro lo Shamrock Rovers. Sarà una partita in gara unica e in caso di vittoria i rossoneri saranno poi impegnati in una partita casalinga. Nella lista UEFA - riporta Sky Sport - non figurano né Tatarusanu né Tonali ma, 24 ore prima della partita contro gli irlandesi, i loro nomi potranno essere inseriti nell'elenco.