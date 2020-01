© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Torino ha diramato la lista dei convocati per la sfida valida per i quarti di finale di Coppa Italia, in programma domani a a San Siro contro il Milan. Out Iago Falque, Zaza, Ansaldi, Edera, Baselli e Meite.

Portieri: Rosati, Sirigu, Ujkani.

Difensori: Aina, Bremer, De Silvestri, Djidji, Izzo, Lyanco, Nkoulou, Singo.

Centrocampisti: Adopo, Berenguer, Lukic, Rincon.

Attaccanti: Belotti, Millico, Verdi.