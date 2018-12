Milan-Torino, siparietto Gattuso-Mazzarri: "Mister, spegni la sigaretta"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Corriere di Torino scrive quest'oggi di un simpatico siparietto andato in scena domenica sera, dopo la partita di campionato Milan-Torino terminata 0-0. Prima di arrivare nella postazione di Sky, Walter Mazzarri ha furtivamente estratto dalla tasca una sigaretta, l’ha accesa e portata alla bocca. Un tiro, un altro, quindi è arrivato il tecnico rossonero Gennaro Gattuso che ha detto al suo collega: "Mister, come stai? Ma non dovresti fumare, vero?". Il tecnico ex Napoli e Inter ha risposto: "Bene Rino, molto bene", prima di spegnere la sigaretta su invito di Gattuso: "Va bene, la spengo. Ti ascolto". Ridevano, durante la scenetta. Si vedeva che si stimano, e pure parecchio.