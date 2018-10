Milan, tra agosto e settembre Elliott ha ricapitalizzato il club per 170,5 mln

All’interno della relazione di bilancio del Milan, il revisore ha sottolineato come l’equilibrio finanziario del Gruppo Milan sia stato ristabilito in quanto: “Nel corso dei mesi di agosto e settembre 2018, sono stati effettuati dall’azionista di controllo versamenti in conto futuro aumento di capitale per complessivi 170,5 milioni di euro”. Lo riporta MilanNews.