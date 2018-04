Milan, ultima chance per Kalinic: se non si sblocca andrà in panchina

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Solito dubbio in attacco per il Milan di Gennaro Gattuso per la sfida di questa sera contro il Torino. Il ballottaggio è quello tra Patrick Cutrone e Nikola Kalinic, con il croato che sta guadagnando posizioni per quella che potrebbe essere una delle ultime chance in stagione. Se non dovesse sbloccarsi potrebbe finire in panchina per le ultime cinque sfide dell'anno. A riportarlo è Tuttosport.