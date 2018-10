Milan, un gol subito in tutte le ultime 16 di A. Non succedeva da 72 anni

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Il Milan di Gattuso fa segnare un nuovo record: come evidenziato da Opta, infatti, la rete subita a opera di Kouamé porta i rossoneri ad avere subito un gol in tutte le ultime 16 partite di Serie A. Non succedeva dal 1946/1947, ed è la seconda volta in assoluto.