Milan, un riposo forzato che inquieta mister Gattuso

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il riposo forzato del Milan, dovuto al rinvio del match inaugurale della stagione contro il Grifone per i fatti di Genova, inquieta Gennaro Gattuso. Al di là della commozione e comprensione per quanto accaduto nel capoluogo ligure, il tecnico rossonero avrebbe voluto recuperare la partita nel corso di questa settimana, per evitare di arrivare a ottobre con 3 punti di ritardo rispetto alle contendenti. Tra l'altro, l'avvio dei rossoneri sarà tutt'altro che semplice, visto che prima della sosta dovranno affrontare prima il Napoli e poi la Roma. A riportarlo è Il Corriere della Sera.