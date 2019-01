Milan, video per dire no al razzismo

Prima sfida con Napoli, club chiede rispetto per tutti

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - MILANO, 25 GEN - Un video per dire no al razzismo. E' l'iniziativa che lancia il Milan per dire no ad ogni forma di discriminazione, trasmesso da domani sulle piattaforme social del club rossonero e proiettato a San Siro prima di Milan-Napoli. ''I colori del Milan - le parole pronunciate da capitan Romagnoli - esprimono passione, agonismo e rispetto degli avversari. I nostri colori devono unire, non dividere. E allora, questa sera a San Siro tutti uniti per il Milan. Ma, ogni giorno la partita da vincere, tutti insieme, è contro il razzismo. Rispetto. Per tutti. Sempre''.