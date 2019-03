Milan, Zapata vicino al rientro. L'infermeria continua a svuotarsi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo l’infortunio al flessore avvenuto nel primo tempo di Genoa-Milan del 21 gennaio, Cristian Zapata è ormai pronto al rientro. Il colombiano non è stato ancora convocato da Gattuso ma il recupero prevede ancora qualche giorno di lavoro personalizzato e poi il ritorno in gruppo. Intanto l’infermeria si è svuotata e solamente Giacomo Bonaventura è l’unico infortunato di lungo corso e non tornerà prima della prossima stagione.