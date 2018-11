Sindaco di Milano: "E non per appartenenza politica"

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - TOKYO, 27 NOV - "Nella polemica tra Salvini e Rino Gattuso non ho dubbi: pur essendo tifoso dell'Inter, io sto con il tecnico rossonero". Il sindaco di Milano Giuseppe Sala, a Tokyo dove domani sarà presentata la candidatura italiana alle Olimpiadi invernali 2026, non ci pensa un attimo a dire la sua all'Ansa sulla questione che da cittadina è diventata caso nazionale. "Dico questo non per appartenenza politica, i partiti in questa storia non c'entrano: a Milano diciamo ofelè fa el to mesté, pasticcere fai il tuo lavoro. Cioè ognuno non deve fare invasione di campo nelle competenze altrui. Tra l'altro -dice Sala- nel caso degli allenatori di calcio questa competenza ha un particolare valore: solo loro infatti possono rendersi conto delle condizioni dei giocatori, li vedono tutti i giorni in allenamento. E per entrare nel merito, credo di poter dire che negli ultimi minuti di gioco della partita con la Lazio il Milan non ha subito troppo. Poi ci sta pure che gli avversari spingono e alla fine ci scappa il pareggio".