Milena Bertolini: "Sarri troverà la sintesi giusta"

Ct Italdonne esordisce da opinionista a '90° minuto'

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 15 SET - "Ci sono state delle critiche per Maurizio Sarri ma subentrare dopo quattro anni di lavoro di Allegri non è facile, occorre tempo". Così la ct dell'Italia, Milena Bertolini, al suo esordio da opinionista a '90° minuto' su Rai2. "Sarri porta idee e metodologie diverse ma credo che riuscirà a trovale la giusta una sintesi tra la sua forte identità di gioco e i risultati", ha aggiunto Bertolini. Sui tre allenatori in corsa per lo scudetto, Sarri, Conte e Ancelotti, la ct azzurra punta sul tecnico del Napoli: "Sono tre grandi - sottolinea Bertolini - per me Ancelotti ha dimostrato di essere però il più completo e il più equilibrato. E' mio vicino, è delle mie zone: ha la grande qualità di relazionarsi con i suoi giocatori. Ed è una grandissima qualità". Commentando poi la prima giornata della serie A femminile, la ct ha pronosticato "un campionato equilibrato, il cui livello si è alzato rispetto alla scorsa stagione. Credo che la Juve sia favorita come campione in carica, ma sarà una stagione bellissima".