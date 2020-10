Milenkovic dopo il ko della Serbia: "Dobbiamo scusarci ma non meritavamo di perdere"

vedi letture

Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina, ha commentato così la sconfitta per 1-0 subita dalla sua Serbia contro l'Ungheria: "Dovremmo scusarci, ma non meritavamo di perdere. È stato difficile giocare nel primo tempo, abbiamo subito un gol per un nostro errore e non credo che l'Ungheria ci abbia creato altre occasioni serie in fase offensiva. Ci è mancato anche un po' di fortuna".