Mingazzini: "Seconde squadre? La Juventus avanti anni luce"

Intervistato da TuttoC.com, l'ex centrocampista Nicola Mingazzini si è soffermato sul progetto seconde squadre che stenta a decollare: "Sono un po' dubbioso, ci vorrebbe un'etica diversa come accade magari in Spagna. In Italia la Juventus è anni luce avanti a tutte le altre società e sta portando avanti questo progetto però se rimarrà l'unica non avrà avuto molto senso mentre se nel giro di 2/3 anni altri club la seguiranno allora sarà qualcosa di innovativo che potrà far bene al calcio italiano. Se invece la Juve resterà la sola dubito che possa continuare a farlo a lungo".