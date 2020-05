Ministro Boccia: "Ora tocca alle Regioni, con l'aumento dei contagi ritorneremo alle chiusure"

"Nel corso della riunione di questa notte abbiamo svolto un lavoro intenso e molto utile per far ripartire il Paese in sicurezza. L'accordo, che riprende le linee guida delle Regioni per le ordinanze, sancisce ancora una volta la leale collaborazione tra Regioni e Governo. Ci stiamo muovendo su un terreno nuovo e serve da parte di tutti un'assunzione ulteriore di responsabilità". Così il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, al termine della riunione di stanotte con il Governo che ha chiuso una lunga giornata di confronto. "Inizia questa 'nuova normalità' in cui dovremo convivere col virus. Ora ci sarà maggiore autonomia e più responsabilità per le Regioni: più i contagi vanno giù più possono aprire, più vanno su e più dovranno chiudere. Sarà tutto trasparente e anche le responsabilità saranno chiare".