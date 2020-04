Ministro Spadafora: "Riproporre bonus per collaboratori sportivi"

Il bonus per i collaboratori sportivi assegnato a marzo sarà replicato anche per il mese corrente. La conferma arriva direttamente dal Ministro per le politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora in un video pubblicato sul suo profilo Facebook: "La settimana prossima si approverà in consiglio dei ministri un nuovo decreto dove vogliamo riproporre questa misura anche per il mese di aprile".