Ministro Speranza: "Virus ancora molto pericoloso, guai a pensare che la battaglia sia già vinta"

"Tutti gli scienziati della comunità internazionale ci dicono che il virus non è cambiato, sicuramente lo conosciamo di più. Questo è un virus che si è affacciato nella nostra vita soltanto alla fine dell'anno precedente in Cina ed è arrivato in Europa alla fine di febbraio, quindi stiamo parlando di un virus nuovo. Abbiamo imparato a conoscerlo e contrastarlo meglio. Il virus è ancora molto pericoloso, guai a pensare che la battaglia sia già vinta". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, a DiMartedì su La7. "Fino a quando - ha continuato - non ci sarà la scoperta di un vaccino, abbiamo bisogno della massima attenzione e della massima cautela. L'auspicio è che quel giorno arrivi presto ma ancora non abbiamo certezze".