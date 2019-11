Minotti duro su Koulibaly: "Rigore netto ieri, non è da lui fare tali errori"

L'ex calciatore e dirigente Lorenzo Minotti, oggi opinionista Sky, ha attaccato così Kalidou Koulibaly dopo l'ennesimo errore commesso in quest'avvio di stagione: "Il calcio di rigore per il RB Salisburgo è netto. Non è da Koulibaly commettere un errore di questo tipo a dimostrazione che il difensore azzurro continua a non essere al massimo della condizione fisica e mentale". Il centrale del Napoli ieri sera ha permesso infatti al RB Salisburgo di andare in vantaggio su calcio di rigore con un ingenuo fallo in area.