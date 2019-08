Mirabelli: "Correa non risolve i problemi del Milan. Suso fuori ruolo"

L'ex ds del Milan, Massimiliano Mirabelli, si è detto assai scettico ai microfoni di Radio Sportiva sul possibile acquisto di Correa e il nuovo ruolo di Suso: "Sento cifre importanti su Correa. È un buon giocatore, ma non risolve i problemi. Decide chi comanda però".

Suso?

"Suso è uno dei più forti in quel ruolo, ma non capisco chi auspica un modulo albero di Natale e farlo giocare trequartista. Dopo un pre-campionato bisogna avere le idee chiare, non cambiare in corsa. Suso è una certezza ed è stato messo dove non lo è".