Mirabelli: "Fu giusto dare la fascia a Icardi. All'Inter rimpiango Brekalo"

Quando Mauro Icardi fu fatto capitano dell'Inter, sulla panchina c'era Roberto Mancini, dietro la scrivania Massimiliano Mirabelli. L'ex capo dell'area scouting nerazzurra ne ha parlato al microfono di Radio Deejay: "Secondo me fu una cosa intelligente. Icardi era e rimane un grandissimo talento, poi per diventare campione devi esserlo anche nella vita. Per me ha delle qualità impressionanti ed è un bravissimo ragazzo, un ragazzo d'oro. Purtroppo l'unico errore è stato quello di affidarsi a Wanda Nara, che è già la mamma dei suoi figli e ha troppi ruoli".

Qualche rimpianto sul mercato? "All'Inter volevo portare Brekalo, un giocatore molto forte e mi dispiace non averlo fatto. Io giro molto quando lavoro perché penso che sia importante".