"Missione Pasqua", la Sampdoria consegna le uova di cioccolato ai bimbi del Gaslini

vedi letture

La pandemia non ferma la Pasqua blucerchiata. Anche quest'anno la Sampdoria non ha potuto recarsi all’Ospedale Gaslini di Genova per la tradizionale visita ai piccoli degenti della struttura. Allora la truppa di Ranieri ha trovato un modo alternativo per far recapitare ai bimbi dell’istituto pediatrico le uova di cioccolato.

Missione Pasqua - Come consegnare la uova senza potersi recare sul posto? Lo spiega la società blucerchiata in un simpatico video postato sui canali ufficiali dove si vede un gruppo di bimbi del Gaslini arrivare a Bogliasco accompagnati dal pullman ufficiale blucerchiato, ricevere i doni da Quagliarella, Audero, Ramirez, Gabbiadini, Verre e Ferrari e portarli ai loro amici rimasti nella struttura.