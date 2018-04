Modena, ecco gli uomini di Samorì: c'è anche l'ex calciatore Improta

Sono sette gli uomini presenti nella cordata rappresentata da Gianpiero Samorì per far rinascere il Modena calcio dopo il fallimento dei mesi scorsi. Oltre a Maurizio Setti, patron dell'Hellas Verona, il cui nome era già emerso nei giorni scorsi un ruolo di primo piano sarà rivestito da Gianni Gibellini che sarà presidente qualora vada in porto l'operazione. Gli altri nomi sono quelli di Graziano Verdi, imprenditore attivo nel mondo delle ceramiche, Edoardo Rossetti, attivo nel mondo delle vernici, Giovanni Palma, avvocato specializzato in diritto processuale sportivo, Maurizio Bratomi, che ha guidato il settore giovanile del Modena negli ultimi anni, Giovanni Improta, ex calciatore di Napoli, Catanzaro e Samp con un passato anche da allenatore e dirigente, e infine Carlo Alberto Bulgarelli, commercialista.