Modena, entro fine mese si attende la decisione del sindaco Muzzarelli

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Nella giornata di ieri è iniziato il lavoro della commissione comunale per decidere sul bando che permetterà al Modena calcio di ripartire. La commissione dovrà valutare i progetti avanzati dalle tre cordate (il gruppo guidato da Samorì, quello della coppia Sghedoni-Amadei e quello del duo Marai-Toni) e dare un parere tecnico al sindaco Gian Carlo Muzzarelli che sarà colui che alla fine deciderà a chi affidare il titolo sportivo dei gialloblù. Il parere della commissione infatti non sarà vincolante, come scrive Il Resto del Carlino, nella scelta del primo cittadino emiliano.