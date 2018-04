Modena, la settimana delle grandi manovre per la rinascita

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Quella che si apre oggi sarà una settimana molto importante per la rinascita sportiva del Modena. Giovedì infatti il gruppo guidato dall'avvocato Gianpiero Samorì toglierà ufficialmente i veli e presenterà i vari imprenditori, fra cui ci sarà Maurizio Setti dell'Hellas Verona, che proveranno a ridare un futuro calcistico alla città emiliana. Nello stesso giorno, come riporta La Gazzetta di Modena, dovrebbe esserci anche la posa della prima pietra da parte del gruppo guidato da Amadei e Sghedoni. Salvo sorprese saranno queste due cordate a contendersi il Modena in vista dell'asta fissata per il 24 aprile.