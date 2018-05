Modena, possibile decisione entro la prossima settimana

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Secondo quanto riportato dal Resto del Carlino entro una settimana il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli dovrebbe decidere a chi affidare, fra le tre cordate che hanno presentato un proprio progetto, la rinascita del calcio nella città emiliana. Chiunque sarà a guidare la rinascita del Modena dovrà per prima cosa iscriversi alla prossima Serie D, che non è automatica non essendoci più il Lodo Petrucci, e poi costruire una squadra che possa tornare immediatamente fra i professionisti come fatto nel recente passato da Parma e Venezia.