Modena, pronta una terza cordata. Toni regista dell'operazione

© foto di Federico De Luca

Dopo quelle messe in piedi da Gianpiero Samorì e dai due Romano (Sghedoni e Amadei) potrebbe nascere nelle prossime ore una terza cordata pronta ad acquistare il Modena. Regista dell'operazione sarebbe l'ex centravanti della Nazionale, e di Fiorentina, Bayern Monaco e Palermo, Luca Toni che ha in programma un incontro con l'imprenditore Roberto Marai ( amministratore di Big Easy e delle sale slot Las Vegas) e con Eugenio Olli, ex ds della Feralpisalò. Lo riporta La Gazzetta di Modena sottolineando anche le parole dello stesso Marai: “C’è in programma questo incontro e se dovesse andare a buon fine arriverà la nostra offerta. La volontà comune è quella di presentarsi solo se alla base c’è qualcosa di fatto bene e non da soli perché ritengo Modena una piazza importante”.