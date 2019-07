Modica: "Palermo in D? Squadra da … A travestita da dilettante"

© foto di Andrea Rosito

Dalle colonne del Corriere dello Sport, è intervenuto Giacomo Modica che, tra le altre, ha parlato anche del Palermo:

"Che tristezza, ma non è stata una sorpresa. Quando si commettono tanti errori, alla fine si paga. Una ferita profonda che Palermo non merita. Il film di Zamparini si è interrotto nel peggiore dei modi. La colpa più grave è stata la mancanza di chiarezza. [...] Come immagino il Palermo in D? Deve vincere. Subito. Sarà, per la

categoria, una squadra da … A travestita da dilettante".