Moggi: "Ad Ancelotti è servita la lezione di Perugia"

Nel suo editoriale scritto per il quotidiano 'Libero', Luciano Moggi, ex dirigente della Juventus, ha così commentato la vittoria del Napoli a Genova contro il Genoa: "Solitamente i campi pesanti danneggiano le squadre più tecniche. Sabato il Napoli, nel diluvio di Genova, ha dimostrato tutto il contrario e Ancelotti è stato bravo a capirlo. Non gli era riuscito quando nel 2000, allenatore della Juve, aveva perduto partita e campionato nelle pozzanghere del Curi di Perugia. A Marassi ha messo evidentemente a frutto l’esperienza. Nonostante la palla faticasse a rimbalzare, ha sostituito Milik con Mertens, preferendo la qualità e i piedi del belga alla fisicità del polacco; ha fatto entrare lo spagnolo Fabian Ruiz al posto del possente Zielinski, e la partita è cambiata. Il Napoli si è imposto, anche con un po’ di fortuna, ma, tutto sommato, con merito".