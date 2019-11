© foto di Simone Calabrese

Ospite negli studi di Toscana TV, l'ex DG della Juventus, Luciano Moggi ha parlato di Federico Chiesa. Ecco quanto evidenziato da TMW:

"La Fiorentina in questo momento è una squadra che gioca meglio fuori casa dato che non ha un giocatore che sfonda, in trasferta invece può' giocare di rimessa con Chiesa che è un calciatore non adatto alle grandi squadre che giocano in pressione sull'avversario, lui ha bisogno di 30 metri e di vedere la porta altrimenti si limita molto. Mi ricorda per caratteristiche Thierry Henry che gioco' poco alla Juventus e che vendetti all'Arsenal dove trovando spazi ha fatto molto bene, addirittura nell'agosto 2008 Henry risultò da un sondaggio proposto ai tifosi dell'Arsenal primo tra i 50 migliori giocatori della storia del club londinese ".