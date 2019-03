Fonte: Tuttonapoli.net

© foto di Simone Calabrese

Luciano Moggi, ex dirigente di Juventus e Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "La Juventus in questo momento è un po' sulle gambe. Il lato negativo di questa partita l'ho visto nel Napoli che non è riuscito a battere una Juventus negativa. Specialmente nel secondo tempo gli azzurri hanno fatto la partita, ma la Juve ha vinto. Diciamo che era una gara più preparatoria agli impegni europei delle due squadre. Il Napoli gioca molto bene, ma in questo momento segna poco. E' questo il problema. Espulsione Meret? A me sembra che non l'abbia neppure toccato. Non so, inoltre, se quello fosse un tentativo di franare addosso a Cristiano Ronaldo. Sono episodi da valutare attentamente, ma quando ti parlano anche del solo tentativo è ovvio che tutti vadano in difficoltà. Se l'arbitro non è neanche andato al VAR può essere che fosse sicuro di se stesso e ha punito il tentativo".