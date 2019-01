© foto di Simone Calabrese

Luciano Moggi, ex dirigente di Napoli e Juventus, ha parlato attraverso le frequenze di Radio Marte. "Credo che verrà fatto poco a gennaio, qualche scambio e prestito, roba così, il dramma è che chi si vuole rinforzare prende sempre giocatori di seconda/terza scelta per indebolire ulteriormente le altre squadre del nostro campionato. Quando vedi che tra la prima e le altre c’è troppo divario, quando vedi che tra le prime tre e le altre c’è un abisso e già sai almeno due delle squadre che retrocederanno ti viene da pensare che ci vorrebbe una riduzione del numero delle squadre o una ridistribuzione degli introiti, ma vallo a dire ai presidenti! La Juve ad esempio è davanti a tutti anche perché ha un proprio stadio. Con De Laurentiis ho un rapporto normale, io non ho detto che ha alimentato gli scontri nel pre-gara di San Siro, ho detto solo che ad Allegri sono stati dati 10mila euro di multa, al presidente del Napoli invece, che ha detto che l’arbitro di Livorno non poteva arbitrare la Juve, assolutamente nulla", le parole di Moggi riportate da Tuttonapoli.net.