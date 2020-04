Moggi su Montero: “Un combattente, sempre al servizio della squadra”

vedi letture

Intervenuto a Radio Bianconera, l’ex DG della Juventus Luciano Moggi ha parlato di Paolo Montero, ecco alcune sue parole:

“Eccezionale come uomo e come giocatore, non era difficile dialogare con lui perché era uno che voleva il bene della squadra. Era un combattente vero. Le tante espulsioni? A me dava fastidio solo quando i giocatori venivano espulsi per proteste. Per gioco atletico io non li ho mai puniti, lui è sempre stato nei limiti giusti”.