Moglie Casillas: "Tutto procede per il meglio, lunedì può tornare a casa"

Iker Casillas è ancora in ospedale, dove è tenuto sotto osservazione dopo l'intervento al cuore subito mercoledì scorso. La giornalista Sara Carbonero, moglie del portiere del Porto, è andata a trovarlo in mattinata insieme al presidente del club portoghese e ha parlato ai media presenti: "Va tutto bene, stiamo seguendo il protocollo e i programmi stilati dai medici. In linea di massima l'idea è quella che possa tornare a casa lunedì. La situazione si sta evolvendo come previsto".