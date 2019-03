Moglie di Morata contro tifosi della Juve: "Insulti e minacce ai nostri figli"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Non mancano le polemiche post Juventus-Atletico Madrid, nonostante la vittoria dei bianconeri per 3-0 con la conseguente qualificazione degli uomini di Max Allegri. Alice Campello, influencer e moglie del calciatore Alvaro Morata (ex bianconero), è stata bersagliata da offese e insulti da parte di tifosi e haters. A scatenare il tutto è stato il ko dei colchoneros, con Morata preso di mira dai tifosi della Vecchia Signora. “Non hai idea dei messaggi che mi sono arrivati insultando i miei figli, cosa da brividi”, scrive la Campello in risposta alla solidarietà manifestata da una follower e prosegue: “Il calcio dev’essere una cosa che unisce, una cosa che da emozioni belle ma che si limiti ad essere uno sport e non sorpassi la linea. Mi sono vergognata per tanta gente ieri... la dignità io la continuò ad avere ogni giorno anche se una partita di calcio l’abbiamo persa (complimenti a voi) ma tutta la gente che ci ha insultato ieri l’ha persa. Vorrei pubblicare alcune cose ma mi vergogno davvero per loro”. Sempre secondo alcuni commenti che si leggono sotto l’ultimo post della Campello, infatti, si parla anche di offese e auguri di morte proprio ai piccoli figli della coppia.