© foto di Imago/Image Sport

Il giornalista di Telelombardia Luca Momblano è intervenuto su TMW Radio, nel corso della trasmissione Maracanà. Queste le sue parole sulla Juventus e la panchina lasciata libera da Massimiliano Allegri: "La Juventus non ha idea di risolvere il rebus allenatore in questa settimana. I bianconeri lavorano da quattro mesi su Pep Guardiola, lo fanno quiotidianamente. È un dato che mi ritrovo in mano in modo incontroversibile. Se Guardiola sia radicalmente interessato a cambiare la propria parabola non possiamo saperlo ora. Non ho nessu indizio per poter dire che la Juventus non sia impegnata alla partita per Guardiola. Faccio fatica a includere le altre notizie sugli altri allenatori".