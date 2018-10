Monaco, gli auguri social della Juventus per Thierry Henry

“Sembrava che avesse preso l’avventura all’Entella con grande entusiasmo. Mi dispiace, davvero. Ma se non se la sente è giusto che smetta, perché senza stimoli è meglio togliersi di mezzo e fare posto”. Così a TuttoMercatoWeb l’ex direttore sportivo del Bari, Carlo Regalia, a proposito...

Sarri su Higuain: "Fosse rimasto un anno in più avremmo potuto vincere"

Juventus, idea Mitrovic per la difesa del futuro

Genoa, Perinetti: "Piatek via a gennaio? Nemmeno per sogno"

Fiorentina, il Manchester United offre 60 milioni per Milenkovic

Sarri non ha dubbi suoi suoi eredi: "Dico Giampaolo e De Zerbi"

Inter, Thohir cede le sue quote a Suning: Steven Zhang sarà presidente

Juventus, duello con l'Inter per Savic. C'è anche la Roma

Napoli, non solo Barça su Insigne: interessati anche PSG e Liverpool

Mancini e i problemi dell'Atalanta: "Ci manca solo il tiro per vincere..."

Udinese, Fofana: "Felice per De Paul in Nazionale. Mi deve una cena"

Maldini integrale: "Paquetà è un giocatore che può far sognare"

Ghisoni: "Barella giovane-vecchio. No ad Allan in azzurro"

👏 Buona fortuna a @ThierryHenry per la sua nuova avventura alla guida del @AS_Monaco ! pic.twitter.com/B0xSnauE2u

Anche la Juventus ha voluto fare gli auguri a Thierry Henry , che da oggi è il nuovo allenatore del Monaco. L'attaccante francese in carriera ha vestito, seppur con poca fortuna, anche la maglia della Juventus.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy