Monaco, Glik sul duello con Higuain: “Anche io le ho prese da lui”

© foto di Insidefoto/Image Sport

Reduce dalla semifinale persa contro la Juventus, il difensore del Monaco Kamil Glik ha parlato nella mixed zone dello Juventus Stadium. “Duello con Higuain? Sono cose che purtroppo succedono in campo, è stata un'azione veloce di gioco. Anch'io ho preso le botte da lui per cinque anni; sono cose che accadono nel calcio. Non potevamo pretendere di arrivare in finale di Champions League da un anno all'altro; siamo partiti dal terzo turno preliminare ed arrivare in semifinale è sinonimo del percorso importante svolto. Spero di poter festeggiare la vittoria della Ligue 1 nel prossimo fine settimana; siamo arrivati in finale e semifinale di Coppa di Francia e Coppa di Lega, penso che alla fine sarà un campionato importante quello disputato dal Monaco. Penso che la finale la Juve la giocherà con il Real Madrid; sono due squadre fortissime che giocano bene, è difficile fare previsioni", le parole riportate da Tuttojuve.com.